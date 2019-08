Ferragosto di sangue sulle strade di Agropoli. All’alba di questa mattina un’Alfa Mito con a bordo due giovani di Torchiara, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro di recinzione nei pressi della Baia di Trentova.

A causa del violento scontro ha perso la vita un 18enne mentre il conducente, amico 19enne della vittima, è ricoverato in gravissime condizioni presso l’ospedale di Agropoli.

Sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, al comando del Capitano Francesco Manna e i sanitari del 118.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega di Santa Maria di Castellabate.

– Claudia Monaco –