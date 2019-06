Tragedia a Santa Maria di Castellabate.Turista precipita dalla mansarda di un’abitazione e perde la vita

Non ce l’ha fatta la donna di 60 anni precipitata questo pomeriggio dalla mansarda di un’abitazione in località Lago a Santa Maria di Castellabate.

La donna, una turista originaria di San Giorgio a Cremano ed in vacanza nel comune della costiera cilentana, sarebbe caduta per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria di Castellabate, coordinati al livello territoriale dalla Compagnia di Agropoli, diretta dal Capitano Francesco Manna, sul posto per i rilievi del caso.

Sono al vaglio le cause della tragedia, non si esclude l’ipotesi che possa essersi trattato di suicidio.

La donna è morta sul colpo per le gravi ferite riportate. I tentativi di rianimarla da parte dei sanitari del 118, giunti subito sul posto, non sono serviti.

– Marianna Vallone –