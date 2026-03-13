Tragedia a Santa Cecilia di Eboli. Donna perde la vita travolta da un’auto
Tragedia questa mattina a Santa Cecilia di Eboli.
Una donna di 33 anni, di nazionalità albanese, è stata travolta da un’auto nei pressi della fermata dell’autobus. La persona alla guida si è fermata per prestare soccorso.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118 ma purtroppo per la donna a nulla sono valsi tutti i tentativi.
Presenti sul posto, per i rilievi del caso, i Carabinieri della Stazione di Santa Cecilia al comando del Luogotenente Fabio Basilisco, coordinati dalla locale Compagnia di Eboli.
A poca distanza dall’accaduto è stata investita anche un’altra donna mentre attraversava la strada, fortunatamente senza gravi conseguenze.