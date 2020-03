Tragedia a Salerno. Uomo precipita dal settimo piano e perde la vita

Un dramma quello che si è consumato oggi a Salerno, in via Freda, dove un 43enne è precipitato dal settimo piano del palazzo in cui abitava.

Sul posto a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118, l’uomo, che non era sposato e non aveva figli, è morto sul colpo a causa del violento impatto sull’asfalto.

I Carabinieri della Compagnia di Salerno sono intervenuti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Sembrerebbe trattarsi di un suicidio e in città sarebbe il terzo in due settimane.

– Chiara Di Miele –