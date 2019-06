Tragedia a Salerno. Uomo precipita dal quinto piano di una palazzina e perde la vita

Un tragico episodio quello che oggi è accaduto nel quartiere Pastena a Salerno.

Un 58enne salernitano, infatti, è precipitato nel vuoto dal quinto piano di una palazzina di via Beniamino Freda. L’impatto violento al suolo gli è stato fatale e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 allertati ad intervenire sul posto dai passanti che sono rimasti sotto shock alla vista del corpo esanime in strada.

Sembrerebbe che l’uomo fosse uscito di casa per fare delle commissioni e abbia scelto di entrare nel palazzo di via Freda, che non è l’abitazione in cui risiedeva, con l’intento probabilmente di togliersi la vita lanciandosi da un finestrone.

Sul posto, oltre al medico legale che ne ha accertato la morte dovuta alla caduta, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato.

– Chiara Di Miele –