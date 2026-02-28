Tragedia questo pomeriggio a Salerno dove un’anziana è precipitata dal terrazzo di un condominio nella zona orientale.

Il violento impatto al suolo non le ha lasciato scampo e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per i rilievi del caso.

Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica e se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.