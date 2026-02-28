Tragedia a Salerno. Anziana precipita dal terrazzo di un condominio e perde la vita
Tragedia questo pomeriggio a Salerno dove un’anziana è precipitata dal terrazzo di un condominio nella zona orientale.
Il violento impatto al suolo non le ha lasciato scampo e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 giunti sul posto.
Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti per i rilievi del caso.
Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica e se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.