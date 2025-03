Un uomo ha perso la vita mentre era a lavoro su un mezzo meccanico.

Il drammatico episodio è accaduto questa mattina a Cardile, frazione di Gioi Cilento, dove, per cause da accertare, un 73enne è stato travolto dal mezzo con cui stava eseguendo uno scavo in un terreno. Purtroppo l’uomo è morto sul colpo e a nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania per estrarre il corpo del lavoratore. Spetterà ai Carabinieri chiarire la dinamica dell’incidente.