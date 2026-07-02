Tragedia a Battipaglia. Uomo accusa un malore mentre è alla guida e perde la vita
Malore alla guida, uomo perde la vita a Battipaglia.
È quanto accaduto questa mattina in via Garibaldi, dove un 74enne, ex dipendente comunale, ha perso la vita mentre percorreva la strada a bordo della sua auto. Lo sventurato, molto probabilmente, è stato colto da un infarto.
Dopo aver perso conoscenza il conducente non è più riuscito a controllare l’auto, che ha invaso il marciapiede finendo poi contro il muro di un edificio.
A nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118, allertati dai presenti.
Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale, della Polizia di Stato ed i Carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della circolazione stradale.