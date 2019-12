Tragedia a Battipaglia. Anziana scomparsa ritrovata priva di vita

È stata trovata priva di vita un’anziana di Battipaglia di cui dal primo pomeriggio di ieri non si avevano più notizie.

Si tratta di Modestina Caruso, 84enne del posto, scomparsa intorno alle 14.30 in zona Taverna. Immediatamente la famiglia ha provveduto a denunciare l’accaduto alle Forze dell’Ordine e sono stati allertati gli ospedali, ma di Modestina nessuna traccia.

In tanti si sono subito attivati per le ricerche che si sono protratte per tutta la notte finché purtroppo Modestina è stata ritrovata priva di vita. La sua morte potrebbe essere avvenuta a seguito di una caduta.

L’84enne era molto conosciuta da tutta la comunità che si stringe attorno al dolore della famiglia.

– Paola Federico –