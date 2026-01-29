Vasta operazione dei Carabinieri del NOE in corso da questa mattina contro il traffico illecito di rifiuti.

Sono in azione i Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro un’organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole.

Circa 70 i Carabinieri del Reparto Speciale dell’Arma e dei Comandi Provinciali di Napoli, Salerno e Caserta impegnati nell’esecuzione di 12 provvedimenti cautelari personali.

Le accuse riguardano l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine, partita nell’ottobre 2023, si è avvalsa di intercettazioni, pedinamenti e video riprese per ricostruire un complesso sistema di smaltimento illegale.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli indagati avrebbero gestito illecitamente rifiuti speciali, tessili e scarti industriali provenienti dalle province di Napoli e Caserta. Il risparmio sui costi di gestione legale dei rifiuti avrebbe generato un ingiusto profitto per le società coinvolte. Il traffico si divideva in tre canali principali: conferimento illecito di rifiuti industriali presso l’impianto pubblico STIR di Battipaglia, facendoli passare per rifiuti raccolti in isole ecologiche; l’abbandono sistematico di scarti in siti di pregio naturalistico, anche al di fuori dei confini della regione Campania e l‘interramento dei rifiuti a Roccadaspide, in un’area appartenente a un’azienda suinicola locale, con gravi danni ambientali per il territorio. Per coprire queste attività, i rifiuti venivano classificati fittiziamente e venivano redatte false documentazioni di trasporto e fatturazioni inesistenti.

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto 8 arresti domiciliari e 4 obblighi di dimora. Contestualmente, le autorità hanno proceduto al sequestro di due impianti di smaltimento, otto automezzi e una somma totale di circa 530mila euro, ritenuta il profitto dei reati contestati. Le misure cautelari hanno coinvolto diverse figure professionali, tra cui autisti, organizzatori di trasporti e gestori di società.

La Procura ha precisato che il provvedimento eseguito non costituisce un giudizio di responsabilità definitivo, restando valido il principio di presunzione di innocenza fino alle fasi successive del procedimento penale.

Sulla vicenda è intervenuta l’assessora regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro, che ha lodato l’operato delle Forze dell’Ordine: “Il loro impegno costante è una difesa concreta della salute, dei diritti e della dignità delle nostre comunità – ha affermato -. È profondamente simbolico che questa operazione arrivi proprio oggi, a un anno esatto dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla Terra dei Fuochi che ha condannato l’Italia e imposto un cambio di passo nelle strategie di contrasto. Per noi questo è un obiettivo politico prioritario: colpire chi inquina, prevenire nuovi abbandoni, rendere efficace l’azione giudiziaria. Questa operazione ci ricorda che quando le istituzioni lavorano insieme, i risultati arrivano. La Campania non è terra di scarto: difendere la terra significa difendere la vita”.

