Tradizione e innovazione servite in un unico piatto. A Teggiano apre i battenti Napò Sushi & Pizza

Tradizione e innovazione servite in un unico piatto. Napò Sushi&Pizza è pronto ad aprire i battenti questa sera, a Piedimonte di Teggiano, in via Provinciale del Corticato.

Ad attendere la clientela un menù per tutti i gusti e tutti i palati: una pizza napoletana contemporanea gourmet, dalle tradizionali rivisitate a quelle “di mare”. Tra le tante curiosità culinarie proposte, la pizza condita con il Katsuobushi, lamelle di tonno essiccate e affumicate che una volta posizionate sulla pizza con il calore si reidratano e si muovono prendendo vita.

Piatti da gustare con il palato ma anche da “mangiare con gli occhi” grazie ai colori accesi utilizzati dal pizzaiolo Aniello Mele: sfumature di verde, viola, blu e non solo, ottenute dall’uso sapiente e creativo delle materie prime, prodotti dalle aziende agricole e casearie del territorio. Insomma pizze buone ma anche belle e colorate, come fossero tele di un pittore!

E poi c’è il sushi affidato all’estro e alla competenza di due chef che hanno lavorato nei migliori ristoranti di Salerno, con piatti che in alcuni casi sposano i prodotti del territorio, come il peperone Sciuscillone di Teggiano.

Non vi rimane che prenotare il vostro tavolo e scoprire dal vivo le novità che i titolari del primo ristorante di sushi nel Vallo di Diano, Fabio Curcio e Giosi Caggiano, hanno in serbo per i propri clienti: “E’ una vera e propria sfida che stiamo mandando avanti tra mille difficoltà, lockdown incluso. Ma non vediamo l’ora di accogliervi nel nostro locale“.

Una cosa è certa: d’ora in poi gli amanti della pizza e del sushi potranno ritrovarsi tutti allo stesso tavolo!

– Paola Federico –