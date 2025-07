Si spengono le luci a San Pietro al Tanagro della 10^ edizione de “Le Notti dei Mulini”.

La musica popolare con le sonorità e i ritmi travolgenti delle tammurriate e della pizzica salentina è stata la protagonista indiscussa della serata e ad aprire le danze sono stati Simone Carotenuto e i Tammorrari del Vesuvio. Il Maestro Carotenuto è uno degli ultimi depositari del canto su tamburo e della “fronna” e il successo del gruppo sta nel saper mettere insieme tradizione e sperimentazione.

A seguire la tanto attesa festa della pizzica e della taranta del Vallo di Diano con Antonio Amato, frontman dell’omonimo gruppo e una delle voci storiche de “La Notte della Taranta” di Melpignano. E’ riuscito a sviluppare un sound originale legato alla musica popolare in cui gli elementi del passato si mescolano a quelli moderni.

L’interesse per le tradizioni, il rispetto delle bellezze naturali circostanti e uno sguardo verso un futuro sempre più green e attrattivo sono stati il filo conduttore del festival. La splendida cornice del Parco dei Mulini, in località Setone, è stata arricchita inoltre da mostre fotografiche, proiezione documentari, area meditativa e relax, area jam session, mostre artigianali e installazioni d’arte.

“Anche durante la seconda serata il Parco dei Mulini si è popolato con tante belle persone – sottolineano soddisfatti gli organizzatori – Come ogni anno, il riscontro è positivo. Ci sono persone provenienti da altre zone e non solo dal Vallo di Diano e questo vuol dire che il nostro territorio è apprezzato per gli eventi proposti. Bisogna continuare a puntare su questa linea. Nella prima serata Eugenio Bennato e Tony Esposito ci hanno fatto tanto divertire. Ringraziamo tutti coloro che sostengono la manifestazione e i volontari: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile”.

Gli organizzatori, nel ringraziare il pubblico per la rinnovata fiducia, hanno già dato appuntamento all’anno prossimo per l’11^ edizione.

