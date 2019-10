Torna l’ora solare. Lancette indietro di un’ora nella notte tra il 26 e 27 ottobre

Torna l’ora solare nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre.

Le lancette degli orologi, alle ore 3, si sposteranno indietro di un’ora e l’orario tornerà ad essere quello previsto dal meridiano del fuso orario di riferimento. Inevitabilmente si avranno più ore di luce al mattino mentre farà buio prima la sera.

L’ora solare resterà in vigore fino a domenica 29 marzo 2020 quando tornerà in vigore l’ora legale. Questo potrebbe essere l’ultimo anno in cui le lancette andranno spostate per il cambio tra ora legale e ora solare.

A fine agosto 2018, infatti, la Commissione europea aveva lanciato l’idea di abolire il cambio dell’ora due volte l’anno. L’Italia ha tempo fino ad aprile del 2020 per effettuare la propria scelta.

Sui dispositivi digitali come tablet e cellulari il cambio avverrà in automatico.

– Claudia Monaco –