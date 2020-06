Torna l’estate del Magic Hotel di Atena Lucana. Il 9 luglio inaugurazione del Summer Garden

Torna anche quest’anno il “Summer Garden” organizzato dal Magic Hotel di Atena Lucana.

Un’estate all’insegna del divertimento e del buon cibo che prenderà il via il 9 luglio.

Diversi saranno i piatti selezionati dalle cucine del Magic Hotel e che hanno riscosso maggior successo durante gli scorsi eventi estivi. Le pietanze riguarderanno il mondo della Pizza, della Bufala oltre allo street food di pesce e all’hamburgeria.

Un mix degli eventi più importanti del Magic Hotel che vengono così riproposti in una nuova veste con tante gustose novità.

Ad accompagnare il cibo non mancherà una selezione di birre alla spina come l’Augustiner Brau. Per gli appassionati, inoltre, sarà disponibile una varietà di vini freschi ed estivi.

Il “Summer Garden” sarà aperto dal giovedì alla domenica fino ad agosto.

Sarà possibile prenotare al numero 0975/71292 .



