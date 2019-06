Torna la “Vacanza del Sorriso” per i piccoli malati oncologici. Al via domani la prima tappa nel Cilento

A partire da domani, domenica 15 giugno fino a domenica 23 giugno sarà realizzata la sessione della “Vacanza del Sorriso” 2019.

Ben 23 famiglie con bambini e ragazzi oncoematologici provenienti da tutta Italia beneficeranno dei soggiorni gratuiti nel Cilento e saranno ospitati in 23 strutture ricettive tra hotel e villaggi di Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Agnone, Acciaroli, Ascea Casal Velino e Vallo della Lucania.

Grazie alla collaborazione di associazioni, Pro loco, operatori economici e non meno di 500 volontari di Capaccio Paestum, Trentinara, Cicerale, Agropoli, Santa Maria di Castellabate, Montecorice, Acciaroli, Casal Velino, Ascea, Laureana, Serramezzana, Vallo della Lucania sarà organizzato un magnifico percorso escursionistico, didattico, ludico e ricreativo.

Per arricchire la settimana vacanza e far vivere un’esperienza spensierata e ricreativa ai “piccoli eroi” e alle loro famiglie saranno organizzate cene del Benvenuto e dell’Arrivederci, la regata velica, i voli in mongolfiera, i percorsi didattici agro artigianali, le attività ludiche e teatrali, i momenti gastronomici, le visite culturali ai siti archeologici ed ai borghi medievali.

L’intera Comunità, in questo modo, sarà coinvolta nel rituale dell’accoglienza che avvolgerà bambini, ragazzi e genitori in un abbraccio fraterno e pieno di solidarietà.

