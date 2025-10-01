La Mela di AISM è un dono. Per questo il 3, 4 e 5 ottobre, in occasione della Giornata nazionale del Dono, torna in 5.000 piazze italiane.

Che sia rossa, gialla o verde, la Mela di AISM aiuta a potenziare i servizi per le 144.000 persone con sclerosi multipla e patologie correlate sul territorio e regala una speranza concreta che la ricerca scientifica trovi la cura risolutiva. È possibile anche prenotare già da ora il proprio sacchetto di mele contattando le Sezioni provinciali AISM.

Anche quest’anno sostengono l’iniziativa i testimonial storici, come lo chef Alessandro Borghese, la madrina dell’associazione Antonella Ferrari, Ivan Cottini, testimonial dell’ultimo spot a sostegno della ricerca scientifica promossa, sostenuta e indirizzata dall’associazione con la sua Fondazione e tanti altri amici che aiutano a sensibilizzare sul valore di questo evento e sull’impegno quotidiano che AISM, dal 1968, mette in campo perché ogni persona coinvolta possa vivere una vita di qualità oltre la sclerosi multipla.

Al fianco di AISM anche Fondazione Mediolanum che dal 2017 supporta i progetti per i bambini e gli adolescenti cui è stata diagnosticata la sclerosi multipla. Fondazione Mediolanum raddoppierà fino a un massimo di 50.000 euro le donazioni raccolte presso una serie selezionata di punti di solidarietà in cui vengono distribuite le Mele di AISM per sostenere ancora più ragazzi e i loro progetti di vita.

Per scoprire dove trovare la Mela di AISM visita il sito CLICCANDO QUI