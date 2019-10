Torna in Campania la Settimana del Benessere Psicologico.Il 19 ottobre un convegno al “Leto” di Teggiano

Torna la Settimana del Benessere Psicologico in Campania, l’evento organizzato dall’Ordine degli Psicologi in collaborazione con Anci Campania e Ufficio scolastico regionale. Il tema scelto per la X edizione, “inclusione sociale e benessere psicologico percepito”, sarà declinato nel corso dei 230 eventi in programma nei 180 Comuni e nei 206 istituti scolastici che hanno scelto di diventare Città e Scuole amiche del benessere psicologico.

L’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano è tra le scuole che aderiscono all’iniziativa, con un convegno che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 11.00.

L’evento si aprirà con i saluti del Dirigente Scolastico Maria D’Alessio e del Presidente dell’Ordine degli Psicologi Antonella Bozzaotra. Gli interventi, moderati dalla Professoressa Paola Testaferrata, saranno affidati agli psicologi Fosca Pinto, Debora Volpe e Giovanni Petrucci.

– Paola Federico –