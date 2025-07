Torna a settembre l’appuntamento con Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica e organizzata per raccogliere fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione in favore della Ricerca e dell’assistenza ai pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Per la nona edizione si tornerà a camminare, da nord a sud, in più di 30 città italiane.

Il fitwalking è una forma di praticare il cammino che ne evidenzia tutte le potenzialità. Il termine inglese significa letteralmente “camminare per la forma fisica”; è il denominatore comune per tutte le attività motorio-sportive, per il tempo libero e per il relax, per il divertimento, per il fitness, per la salute e per il benessere. I buoni motivi per praticare il fitwalking sono tanti e si possono trovare motivazioni e stimoli che coinvolgono tutti verso tale pratica.

Innanzitutto, però, il fitwalking si pone come un’attività alla portata di tutti. Avvicinarsi alla tecnica del fitwalking significa pertanto rendere il modo di camminare sufficientemente efficace da potersi muovere ad una elevata velocità mantenendo una gestualità naturale. Nello specifico la Fitwalking For AIL rientra tra le varie attività collegate al progetto ambiente e salute.

Secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, un approccio integrato che comprenda l’ambiente fisico, sociale, economico, ecologico e culturale del contesto territoriale è l’unico possibile per promuovere la salute umana e la sostenibilità ambientale.

Quest’anno la Fitwalking For Ail si terrà anche a Polla, il 27 settembre, con partenza da Piazza Antonio Forte alle ore 15:30. Domenica 28 settembre, invece, la camminata solidale si terrà a Salerno con partenza alle ore 9 da Piazza della Libertà.

Per informazioni e iscrizioni riguardanti entrambi gli appuntamenti è possibile contattare i numeri 089 2750969 e 3929659372 oppure inviare una mail all’indirizzo info@ailsalerno.org o consultare il sito ailsalerno.it.

“Partecipando alla Fitwalking for AIL 2025, scegli di sostenere i progetti di Ricerca e Assistenza di AIL in favore dei pazienti ematologici e camminiamo insieme. Sarà una grande festa in cui potrai anche farti testimone di solidarietà postando sui canali social di AIL una foto o un video con l’hashtag #versonuovitraguardi” fa sapere AIL.

La quota di iscrizione solidale per raccogliere i fondi è di 10 euro per ciascun partecipante maggiorenne. L’iscrizione per i partecipanti maggiorenni è da intendersi perfezionata all’atto del versamento del contributo minimo. Clicca QUI per scoprire la città Fitwalking più vicina a te.