La Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, informa che restano pochi giorni per l’attivazione dei tirocini nell’ambito dell’Avviso che rientra nel Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” (Missione 5, Componente 1, del PNRR) e finanzia tirocini extracurriculari per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali, l’inclusione sociale e l’autonomia personale.

Il programma è rivolto ad aziende pubbliche e private. I destinatari sono: disoccupati; beneficiari di ammortizzatori sociali; disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, lavoratori fragili o vulnerabili; lavoratori con reddito molto basso. È prevista una indennità mensile quale rimborso spese di 500 euro.

Il tirocinio può avere una durata minima di 3 mesi, fino a un massimo di 6 mesi e dovrà essere attivato entro e non oltre il 31 marzo e concludersi entro il 30 giugno.

“Noi di Confesercenti – spiega la dottoressa Aquino – continuiamo nel nostro impegno quotidiano a sostegno della formazione e delle politiche attive per il lavoro. Ci occupiamo dello studio di fattibilità dei requisiti preliminari per l’attivazione del tirocinio, della verifica documentale, della richiesta della convenzione regionale e dell’apertura vacancy, della predisposizione del Progetto Formativo e altri documenti, del monitoraggio e tutoraggio e della rendicontazione mensile”.

Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.