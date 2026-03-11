Tirocini GOL. Ultimi giorni per l’attivazione dei percorsi formativi con Confesercenti Vallo di Diano
La Confesercenti Vallo di Diano, con la presidente Maria Antonietta Aquino, informa che restano pochi giorni per l’attivazione dei tirocini nell’ambito dell’Avviso che rientra nel Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” (Missione 5, Componente 1, del PNRR) e finanzia tirocini extracurriculari per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo, l’acquisizione di competenze professionali, l’inclusione sociale e l’autonomia personale.
Il programma è rivolto ad aziende pubbliche e private. I destinatari sono: disoccupati; beneficiari di ammortizzatori sociali; disoccupati percettori di NASPI o DIS-COLL; beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale, lavoratori fragili o vulnerabili; lavoratori con reddito molto basso. È prevista una indennità mensile quale rimborso spese di 500 euro.
Il tirocinio può avere una durata minima di 3 mesi, fino a un massimo di 6 mesi e dovrà essere attivato entro e non oltre il 31 marzo e concludersi entro il 30 giugno.
“Noi di Confesercenti – spiega la dottoressa Aquino – continuiamo nel nostro impegno quotidiano a sostegno della formazione e delle politiche attive per il lavoro. Ci occupiamo dello studio di fattibilità dei requisiti preliminari per l’attivazione del tirocinio, della verifica documentale, della richiesta della convenzione regionale e dell’apertura vacancy, della predisposizione del Progetto Formativo e altri documenti, del monitoraggio e tutoraggio e della rendicontazione mensile”.
Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.