Si è avvalso della facoltà di non rispondere Christian Persico, il muratore 37enne in carcere a Fuorni e accusato di aver ucciso Tina Sgarbini. Nei suoi confronti è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto.

La 47enne è stata ritrovata cadavere nella mattinata di sabato dai Carabinieri riversa a terra al primo piano di uno stabile nella frazione Votraci a Montecorvino Rovella. Come sottolineato dal medico legale Marina D’Aniello che ha eseguito un primo esame esterno, la donna sarebbe morta per asfissia meccanica esterna.

I due stavano insieme dal 2016 ma la relazione era finita già da qualche mese.

Sembrerebbe anche che nella lettera lasciata a casa dei genitori, l’uomo avrebbe sostenuto che l’ex compagna l’avesse tradito e avrebbe lasciato disposizioni su cosa avrebbero dovuto fare in seguito alla sua morte.

