Minaccia di morte l’ex moglie nonostante le misure cautelari, uomo finisce in carcere.

E’ la fine di un incubo per una donna di Salerno che ha avuto la forza di denunciare le violenze a marzo scorso e con coraggio si è rivolta all’associazione “Sportello Rosa”. La vittima è stata seguita fin dall’inizio dall’avvocato Maria Gabriella Marotta che, dopo aver presentato denuncia, aveva ottenuto il divieto di avvicinamento di 500 metri, l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avere contatti con la moglie e due figli.

Misure che, come sottolineato, non sono mai state rispettate dal 36enne che ha cominciato a mettere in pratica una serie di atti persecutori nei confronti dell’ex con telefonate a raffica e varie scritte su Facebook e TikTok. L’uomo si faceva prestare anche il telefono da altre persone e importunava i familiari della vittima.

La donna, prima delle misure di sicurezza, ha vissuto un periodo in protezione lontana dalla propria abitazione e dalla sua città.

“Ti ammazzo”: questa sarebbe stata l’ultima di una serie di minacce ricevute che hanno spinto il legale a depositare un aggravio della denuncia culminato con l’arresto dell’uomo.