Tetto di un’abitazione in fiamme a Teggiano. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

È stata una giornata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che, soprattutto a causa del forte vento che ha soffiato sul Vallo di Diano nelle ultime ore, sono stati chiamati per una serie di interventi in diversi paesi.

Tra questi anche a Monte San Giacomo, dove i caschi rossi del Turno A sono intervenuti per la messa in sicurezza di un palo Telecom abbattuto dalle raffiche, e lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo per una serie di focolai che hanno incendiato la vegetazione. In mattinata, inoltre, i Vigili del Fuoco del Turno A sono stati allertati per un intervento a Teggiano. In località San Marco, a causa dell’incendio sviluppatosi dal comignolo di un camino, il tetto di un’abitazione ha preso improvvisamente fuoco.

Il repentino arrivo sul posto dei caschi rossi del Distaccamento salese ha permesso di spegnere in tempo le fiamme e di evitare danni ingenti ai residenti dell’immobile che, fortunatamente, sono rimasti illesi.

