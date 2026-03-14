Incendio in un’abitazione questa mattina a Roccadaspide.

Per cause da accertare, le fiamme, probabilmente partite dal caminetto, hanno bruciato interamente il tetto di una casa situata in zona Tempalta.

Sul posto si è reso necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’abitazione e i proprietari. Non si sono registrati fortunatamente feriti, mentre sono ingenti i danni causati alla struttura.