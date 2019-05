Il Comune di Padula e l’Associazione Internazionale Joe Petrosino, presieduta da Vincenzo Lamanna, esprimono massimo sostegno alla manifestazione organizzata a Roma per domani, martedì 7 maggio, davanti al Ministero dell’Interno, dai testimoni di giustizia di tutta Italia.

“Siamo vicini ai testimoni di giustizia e alla loro continua lotta per il riconoscimento di diritti e tutele – fanno sapere da Padula – Lo Stato non può abbandonare chi rischia la vita in prima persona per denunciare atti mafiosi”.

Padula è legata in modo particolare al tema dei testimoni di giustizia, tanto da aver stretto un protocollo di collaborazione con l’Associazione Nazionale Testimoni di Giustizia nel febbraio 2018.

“Ignazio Cutrò è stato anche premiato a Padula dall’Associazione Internazionale Joe Petrosino, segno di vicinanza da anni a tutti i testimoni di giustizia che, con le loro famiglie, si espongono in maniera diretta senza paura – concludono – Anche noi chiediamo al Governo una posizione più forte a favore della loro giusta lotta”.

– Annamaria Lotierzo –