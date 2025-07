Sdegno al cimitero di Salerno per il ritrovamento di alcuni loculi aperti.

Nel camposanto cittadino, a Brignano, sono state riscontrate condizioni raccapriccianti per alcune sepolture. Tra i loculi, infatti, alcune lastre sarebbero state spostate, con bare a vista. In un punto, inoltre, viene riscontrata la presenza di un teschio umano.

A denunciare l’accaduto è il consigliere comunale Ciro Giordano che ha sottolineato come “non esista rispetto per nulla. Penso che tutti noi abbiamo una persona cara al cimitero e questa situazione è vergognosa sia per i defunti che per i cittadini vivi che si recano presso la struttura comunale”.

Da tempo, come si legge su “La Città di Salerno”, sono diversi i disagi vissuti all’interno del cimitero salernitano che hanno provocato sdegno tra i visitatori.