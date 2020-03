Terzo paziente positivo al Coronavirus ad Agropoli. Il Sindaco:”Rapida azione per evitare il contagio”

Un altro caso di paziente positivo al Covid-19, un uomo di Agropoli, è stato reso ufficiale questa sera dal sindaco Adamo Coppola.

Ricordiamo che lo scorso 2 marzo la prima paziente positiva ad Agropoli è stata un’insegnante di rientro da Parma, dove si era recata per festeggiare il Carnevale. La donna, a sua volta, aveva contagiato un’estetista 34enne agropolese, in attesa di un figlio.

In seguito al contagio delle due donne sono stati effettuati numerosi tamponi alle persone entrate in contatto con entrambe.

“Sugli 11 tamponi programmati e fatti per oggi abbiamo la conferma di un caso positivo – annuncia il primo cittadino -. Ci auguravamo che tutti i tamponi dessero esito negativo, ma tutto sommato se vogliamo guardare l’aspetto positivo possiamo dire che è un solo caso. Dobbiamo imparare a convivere con questa situazione. Abbiamo cominciato a lavorare sulla catena dei contatti per mettere rapidamente in isolamento le persone che hanno incontrato il paziente. Questa azione sarà rapida per evitare il contagio“.

Ad oggi, dunque, ad Agropoli si registrano tre casi di Coronavirus, mentre nella provincia di Salerno i pazienti positivi salgono a 12. L’aggiornamento di questa sera dell’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale è di 89 positivi in Campania di cui un paziente già guarito.

– Chiara Di Miele –