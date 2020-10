Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 15.02 nelle acque del Golfo di Salerno.

La scossa è avvenuta ad una profondità di 7 km.

Il terremoto, avvenuto in mare, è stato comunque avvertito nella città capoluogo di provincia, ma per fortuna non si registrano danni a cose o persone.

– Chiara Di Miele –