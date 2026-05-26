Nella notte a Battipaglia una banda di ladri ha preso di mira la sede di una nota agenzia di finanziamenti sulla Statale 18.

Gli ignoti hanno usato un’auto per sfondare la vetrata di ingresso della struttura per poter entrare, ma il sistema di allarme ha allertato i Carabinieri della locale Compagnia che rapidamente sono arrivati sul posto.

La banda si è data così alla fuga senza mettere a segno il colpo.

I militari guidati dal Maggiore Donato Recchia hanno avviato le indagini per identificare gli autori del tentato furto. Saranno utili agli inquirenti le immagini della videosorveglianza presente in zona.