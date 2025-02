Nei giorni scorsi il Questore Giuseppe Ferrari ha emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Potenza per tre anni a carico di un uomo residente a Napoli.

Dopo le segnalazioni di tentativi di truffa gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno individuato una persona sospetta nei pressi della Stazione di Potenza Centrale.

L’uomo si è subito mostrato nervoso e ha fornito spiegazioni contraddittorie sulla sua presenza sul territorio, affermando di essere giunto a Potenza per mero errore poiché salito a bordo del treno sbagliato.

E’ stato, tuttavia, trovato in possesso di un biglietto ferroviario per la tratta Napoli-Potenza. Alla luce di tali evidenze il Questore di Potenza ha emesso il foglio di via obbligatorio.