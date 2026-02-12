Ladri ieri sera nel territorio della provincia di Potenza.

Diversi sono stati i tentativi di furto che si sono registrati tra Baragiano e Vietri di Potenza, con tempestive segnalazioni che hanno permesso ai Carabinieri di agire rapidamente.

I militari dell’Arma della Compagnia di Potenza, infatti, sono riusciti a intercettare i presunti responsabili che si aggiravano nel territorio a bordo di un’Audi di grossa cilindrata e ne è scaturito così un inseguimento sulla Strada Provinciale 51 fino al Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza.

Proprio verso Sicignano l’Audi è riuscita a dileguarsi.

Procedono intanto le indagini dei Carabinieri nel tentativo di riuscire a risalire ai fuggitivi.