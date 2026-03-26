Tentano una truffa in una banca a Salerno. Arrestati
Tentata truffa sventata oggi a Salerno, dove il tempestivo intervento dei dipendenti di una filiale bancaria su Corso Vittorio Emanuele ha permesso di arrestare i responsabili.
Il personale dell’istituto di credito, insospettito da alcuni movimenti anomali, ha immediatamente fatto scattare l’allarme.
Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato di Salerno, che hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto.