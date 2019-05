Tentano un furto nella zona collinare di Salerno. Denunciati tre rumeni e un italiano

Gli agenti della Polizia di Stato, nella frazione Brignano Superiore di Salerno, dopo una segnalazione al 112, hanno controllato un’auto con a bordo quattro persone, segnalate come autori di un probabile furto in un edificio in via Galzigna, in zona Casa Manzo di Giovi.

Gli occupanti dell’auto, un’Opel Astra di colore grigio, sono stati identificati come F.A.I. di 24 anni, U.C.A. di 20 anni, R.D.I. di 23 anni, cittadini rumeni, e P.C. di 36 anni, cittadino italiano con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Nell’auto sono stati ritrovati sul sedile posteriore attrezzi per lo scasso (nello specifico un piede di porco, una pinza universale, una tronchese, delle torce) e i quattro giovani non sono stati in grado di giustificare il possesso degli oggetti.

I quattro ragazzi, che rispondevano alle descrizioni fornite quali autori dell’effrazione con forzatura della porta di accesso di un immobile in via Galzigna, sono stati accompagnati negli Uffici della Sezione Volanti per gli accertamenti di rito e i conseguenti adempimenti, e successivamente denunciati all’Autorità Giudiziaria per tentato furto ed ingiustificato possesso di oggetti atti allo scasso.

