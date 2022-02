Tentano un furto in un’abitazione di Picerno. Ladri messi in fuga dalla proprietaria

Ritorna la preoccupazione dei furti a Picerno dopo qualche mese di tregua. Ieri sera, nei pressi della Strada Provinciale 94 che da Picerno collega a Tito e al raccordo autostradale Sicignano-Potenza, i ladri sono entrati in un’abitazione e sono stati scoperti dalla proprietaria, che si è fatta coraggio e si è messa ad urlare mentre era nel piano sottostante.

I ladri sono entrati in un’abitazione situata in un’area che qualche mese fa è stata oggetto di numerosi furti, ma i responsabili non sono stati individuati.

Ignoti sono entrati da una porta riuscendo a fare un buco all’altezza della serratura e a inserire un pezzo di ferro per aprire la maniglia. Modus operandi che fa pensare a una banda di professionisti ben organizzata. I responsabili, scoperti dalla donna, si sono dati alla fuga. Erano almeno due all’interno dell’abitazione mentre un terzo probabilmente si trovava in auto, un’Alfa 147 di colore grigio che è sfrecciata via facendo perdere ogni traccia.

“Speriamo – hanno detto preoccupati alcuni residenti dell’area – di non dover rivivere le paure di qualche mese fa, non si può stare tranquilli in casa propria”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Picerno per i rilievi del caso. I militari dell’Arma, anche con l’ausilio di alcune telecamere di sorveglianza, hanno avviato le indagini per risalire ai ladri.

Episodi analoghi si stanno verificando con maggiore frequenza nella vicina Potenza. Numerosi i furti e tentativi sono stati registrati nelle contrade Poggio Cavallo, Bucaletto e Rossellino. Mentre sul territorio sono sempre più frequenti e intensificati i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Potenza guidati dal Capitano Alberto Calabria.