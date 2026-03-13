Tentano di truffare un’anziana a Cosenza, in Calabria, ma il colpo fallisce e vengono intercettati e denunciati in A2 a Lagonegro.

I due, un italiano 39enne ed un marocchino 25enne, residenti nel napoletano, ieri pomeriggio hanno contattato telefonicamente una 76enne raccontando, con l’ormai noto modus truffaldino, di difficoltà economiche di un figlio che abita fuori regione. Difficoltà che potevano risolversi consegnando soldi ed oro.

La sventurata non ha esitato, iniziando a raggruppare quanto in suo possesso in casa.

La truffa, nonostante il marocchino fosse già sull’uscio di casa per riscuotere soldi e oro, è stata bloccata grazie all’arrivo del marito della donna. A quel punto il 25enne si è dileguato.

Immediato l’allarme alle Forze dell’Ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai due uomini, intercettati dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Lagonegro agli ordini dell’Ispettore Salvatore Avagliano.

I truffatori sono stati bloccati allo svincolo di Lagonegro, in direzione Nord, e denunciati.

Indagini in corso per capire se alcuni episodi avvenuti nei giorni scorsi a Cosenza siano riconducibili alle stesse persone.

Si ricorda, ancora una volta, di non consegnare oro e denaro a sconosciuti, di avvisare gli anziani sui potenziali rischi e allertare subito le Forze dell’Ordine in caso di telefonate sospette.