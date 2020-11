Tentano di truffare un anziano a Vietri di Potenza. Arrestati in flagranza due uomini del Napoletano

Erano già entrati nell’abitazione di un anziano a Vietri di Potenza per tentare la solita truffa del pacco, ma sono stati immediatamente bloccati ed arrestati dai Carabinieri della locale Stazione. Importante operazione quella di ieri pomeriggio nel centro del Melandro, dove i militari dell’Arma, guidati dal Comandante Maurizio Bertolini, sono riusciti a bloccare e trarre in arresto, in flagranza di reato, due truffatori del Napoletano, con precedenti specifici.

Il modus operandi dei due è quello ormai ben noto in tutta Italia. La telefonata all’anziano e l’avviso per la consegna di un pacco per un familiare, con una somma di denaro da preparare e consegnare all’arrivo del falso corriere. Per i truffatori, però, qualcosa è andato storto. Una volta arrivati a Vietri di Potenza, a bordo di una monovolume, si sono precipitati nell’abitazione dell’anziano. Appena iniziate le operazioni truffaldine, sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato entrambi gli uomini originari dell’hinterland di Napoli. Bloccati dai militari della locale Stazione, sono stati trasferiti presso la Caserma per tutti gli accertamenti di rito.

Successivamente, su disposizione del magistrato di turno, sono stati condotti presso la Casa circondariale “A. Santoro” di Potenza, dove si trovano in regime di arresti con l’accusa di truffa. I Carabinieri stanno portando avanti le indagini per capire se i due hanno già messo a segno altre truffe nel Potentino, avendo già precedenti penali simili.

Il consiglio dell’Arma dei Carabinieri, che nel Potentino da tempo sta portando avanti una campagna di informazione e sensibilizzazione, è sempre quello di non aprire agli sconosciuti e di interrompere telefonate destinate agli anziani che riguardano la consegna a domicilio di pacchi o della presentazione a casa di avvocati, allertando in ogni modo il 112.

– Claudio Buono –