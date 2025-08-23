Colpo fallito in un distributore di carburante ad Eboli.

Ignoti nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso di mira l’attività in località Santa Cecilia e servendosi di un camion hanno tentato di sfondare la colonnina del self-service. Qualcosa però non è andato secondo i piani e il mezzo è rimasto incastrato costringendoli a darsi alla fuga a piedi.

Ingenti i danni che ammonterebbero a 30mila euro.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia che hanno raccolto elementi utili all’identificazione dei responsabili. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.