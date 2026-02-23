Tensione nella notte tra sabato e domenica a Battipaglia.

Ignoti, a volto coperto, hanno tentato di rubare l’ATM della Banca Campania Centro in via Belvedere legandolo con una fune al Fiat Doblò.

Il sistema di allarme della filiale è scattato immediatamente e il colpo è fallito. La banda ha abbandonato il veicolo per strada e si è data alla fuga facendo perdere le tracce.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale Compagnia che hanno dato il via alle indagini del caso.