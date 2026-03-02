Truffa sventata a Vietri di Potenza grazie alla sinergia tra cittadini e Forze dell’Ordine.

La vicenda ha visto alcuni anziani esser contattati da truffatori che si trovavano già sul territorio vietrese e solo grazie alla lucidà dei vecchietti non sono riusciti nel loro intento.

Lanciato l’allarme, i cittadini si sono attivati tramite il “Controllo del Vicinato”. L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza e della Polizia Stradale ha consentito di individuare e fermare un uomo proveniente dalla Campania sull’A2 del Mediterraneo tra Sicignano degli Alburni e Contursi.

“I cittadini vietresi hanno dimostrato che hanno a cuore la sicurezza del luogo in cui vivono e che si mettono spontaneamente in rete tra loro per tenere gli occhi aperti sulle aree dove vivono, scambiandosi informazioni su ciò che la loro sensibilità gli permette di notare come anomalo – il commento del sindaco Christian Giordano -. Si tratta di un percorso di cittadinanza attiva che ci rende orgogliosi. Complimenti a tutti”.