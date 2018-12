Tenta una rapina ai danni di due persone in un parcheggio a Salerno. Arrestato 30enne nordafricano

Gli agenti della Polizia di Stato in forza all’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato per tentata rapina, nonché per resistenza e violenza a Pubblico ufficiale, un giovane extracomunitario, S.M, nordafricano 30enne, senza fissa dimora, destinatario di un provvedimento di rifiuto di protezione internazionale, che ha tentato di rapinare due persone che avevano appena parcheggiato la propria auto.

Gli agenti sono intervenuti in piazza Serino a Salerno intorno alle ore 2 della scorsa notte, cogliendo sul fatto il rapinatore, ancora intento al momento dell’arrivo della volante a colpire energicamente l’auto al cui interno si erano rifugiate le due persone vittime della tentata rapina.

Alla vista della Polizia, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato raggiunto dagli agenti e, dopo aver opposto resistenza per il forte stato di agitazione psicomotoria è stato bloccato.

Il 30enne, privo di documenti d’identità, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il trasferimento presso il carcere di Salerno-Fuorni in attesa del giudizio di convalida

– Claudia Monaco –