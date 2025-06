Tenta due rapine a Salerno, individuato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura.

La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti dell’uomo.

Il responsabile, armato di pistola, avrebbe tentato una rapina in un bar di Salerno durante la quale il barista si è difeso colpendolo con un bastone. Il rapinatore, a sua volta, ha esploso un colpo attingendo il bancone del bar per poi dileguarsi in sella ad uno scooter scuro e tentare un’altra rapina presso una stazione di servizio sulla tangenziale di Salerno. Il benzinaio è stato colpito alla testa con il calcio della pistola.

Le attività investigative hanno consentito di identificare l’indagato che sin dalla giornata di domenica si era reso irreperibile ed è stato individuato in possesso della pistola calibro 765 e di alcuni proiettili. Al termine è scattato l’arresto poichè è stato trovato in possesso dell’arma.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.

Plauso del Prefetto di Salerno Francesco Esposito per la brillante operazione che ha portato al fermo dell’uomo: “La tempestività e l’efficacia di questa operazione sono la dimostrazione dello straordinario impegno che tutte le Forze di Polizia, a cui va il mio personale ringraziamento, stanno profondendo nella prevenzione e nel contrasto al crimine, anche grazie alla immediata intensificazione dei servizi coordinati di controllo del territorio”.

