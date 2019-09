Questa mattina, ad Eboli, in via Riccardo Romano, i militari della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Eboli, coordinati dal Capitano Luca Geminale, hanno arrestato E.A., 41enne cittadino extracomunitario marocchino, già sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di rapina e violenza.

L’uomo è stato bloccato subito dopo il tentato omicidio di un altro suo connazionale il quale, contrariamente a quanto imposto dalle prescrizioni dell’ordinanza degli arresti domiciliari, si trovava nell’abitazione dell’aggressore.

La vittima ha subìto diversi fendenti, tra cui uno all’arcata oculare destra e l’altro di estrema gravità al collo. L’uomo, grazie ad un istintivo gesto di arretramento, ha scansato la recisione della giugulare.

L’arrestato è stato condotto in caserma per l’espletamento delle formalità di rito e successivamente trasportato presso la casa circondariale di Fuorni.

– Claudia Monaco –