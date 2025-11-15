Tenta di truffare un’anziana a San Rufo, poi le porta via gli orecchini che indossa.

E’ accaduto questa mattina nel piccolo centro dove la malcapitata ha ricevuto la classica telefonata in cui un uomo si è spacciato per un esponente delle Forze dell’Ordine raccontandole che un parente era stato arrestato e che per aiutarlo ci sarebbe stato bisogno di consegnare del denaro ad una persona che, di lì a poco, si sarebbe presentata a casa.

L’89enne inizialmente si è preoccupata e quando l’impostore è arrivato davanti alla sua abitazione gli ha aperto.

Poi avrebbe avuto dei dubbi ed un ripensamento, forse capendo che stava per essere truffata. Ma l’uomo davanti casa non ha desistito e, pur di portare via qualcosa, le ha strappato gli orecchini e si è dato alla fuga.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.