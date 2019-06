I carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, diretti dal Capitano Mennato Malgieri, hanno arrestato S.A., 35enne originario del Darfur ma residente a Ceraso, richiedente asilo politico, perché accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania e della Sezione Radiomobile, hanno arrestato l’uomo, in flagranza di reato, in quanto ha prima aggredito la sua compagna causandole ferite guaribili in giorni 30 e poi ha tentato di lanciare la figlia di 4 mesi dal terzo piano della propria abitazione.

Solo l’immediato intervento dei carabinieri che sono riusciti ad entrare in casa grazie anche alla presenza dei Vigili del Fuoco, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

