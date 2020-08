Tenta di estorcere del denaro per il parcheggio e minaccia un anziano a Salerno. Arrestato 31enne marocchino

I Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato il 31enne N.Y., marocchino irregolare sul territorio nazionale, per tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 31enne ha minacciato e tentato di aggredire un anziano dopo aver preteso del denaro per il parcheggio dell’auto in sosta in Piazza Vittorio Veneto a Salerno.

L’uomo si è così rivolto al 112. Il marocchino è stato fermato non senza difficoltà dopo l’intervento di due pattuglie dei Carabinieri.

Il 31enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Salerno.

– Claudia Monaco –