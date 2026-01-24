Attimi di tensione questa mattina a Vallo della Lucania.

Un giovane, in evidente stato di agitazione, ha creato scompiglio rendendo necessario l’intervento delle autorità.

Il responsabile avrebbe creato i primi disagi in una farmacia, per poi spostarsi in un santuario dove in quel momento era in corso un momento religioso. La presenza del giovane ha generato panico e dopo un poco è stato fermato e stabilizzato dai sanitari del 118 intervenuti.

Dopo che è stato fermato gli operatori hanno scoperto che aveva una pistola scacciacani.

I Carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto hanno provveduto al recupero dell’arma e hanno dato inizio a tutti gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti e la provenienza della pistola.