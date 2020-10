Temporali e venti forti in Campania. Scatta l’allerta meteo della Protezione Civile regionale

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello Arancione a partire dalle 18 di oggi fino alle 18 di domani, giovedì 15 ottobre.

Si prevedono su tutte le zone, ad esclusione della 4 e della 7 (Alta Irpinia, Sannio e Tanagro dove la criticità idrogeologica sarà localizzata e di colore Giallo), precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, venti da Sud-Sud-Ovest forti con raffiche, mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Una condizione meteo che darà luogo a scenari di effetto al suolo di dissesto idrogeologico diffuso con possibili frane, caduta massi, allagamenti in particolare nelle aree già fragili o interessate da incendi boschivi o dalle ultime precipitazioni.

Dove la criticità idrogeologica è Gialla si prevedono comunque precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, localmente di moderata intensità, ovunque venti da Sud-Sud-Ovest forti con raffiche.

La Protezione Civile raccomanda pertanto alle autorità competenti dell’intero territorio regionale di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico connesso alle precipitazioni sia in ordine alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Si raccomanda, infine, di attivare ogni vigilanza e presidio territoriale nelle zone già interessate da danni causati dai dissesti verificatisi nelle scorse settimane, adottando ogni possibile e preventiva azione di verifica dello stato degli alvei e impluvi e ripristinando la capacità di corretto smaltimento e drenaggio delle acque piovane.

– Chiara Di Miele –