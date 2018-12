Teme il rientro forzato in patria. 37enne marocchino si toglie la vita il giorno di Natale a Salerno

Un 37enne marocchino si è impiccato a Brignano, frazione di Salerno, perché temeva di essere espulso dall’Italia.

L’uomo, agli arresti domiciliari presso la struttura “Domus Misericordiae” da cui era autorizzato ad allontanarsi, come si legge sul quotidiano “La Città di Salerno“, era scomparso nella tarda mattinata di Natale e non vi aveva fatto più rientro, e per questo è stata segnalata la sua scomparsa.

Aziz Alhini, questo il suo nome, era turbato dalla notizia dell’avvio delle pratiche per il suo rientro forzato in patria e scontava una pena per aver rubato un portafoglio a Capaccio. Doveva beneficiare anche di uno sconto di pena di tre mesi per buona condotta e stava aspettando la liberazione.

A fare la triste scoperta è stato un uomo che portava a spasso il proprio cane in un‘area verde al di sotto della piazzola antistante la chiesa di Sant’Eustachio di Brignano.

– Annamaria Lotierzo –