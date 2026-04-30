Il Codacons accende i riflettori sul telemarketing aggressivo nel settore dell’energia, un fenomeno che da anni esaspera i consumatori con telefonate insistenti, offerte poco chiare e pressioni commerciali finalizzate al cambio di fornitore.

Una nuova stretta in tal senso scatterà il prossimo 19 giugno e riguarderà in particolar modo i contratti di luce e gas. Le sollecitazioni commerciali effettuate per telefono, anche tramite messaggi, saranno vietate in assenza di una preventiva richiesta o di un consenso specifico del consumatore.

Per il Codacons si tratta di una novità importante per milioni di cittadini che, negli ultimi anni, sono stati bersagliati da contatti commerciali invasivi e, nei casi più gravi, da attivazioni contrattuali non realmente comprese o non pienamente volute. Viene accolta quindi positivamente la nuova disciplina, ma la norma, avverte l’associazione, sarà davvero efficace solo se accompagnata da controlli stringenti, tracciabilità dei consensi, numeri identificabili e sanzioni immediate nei confronti degli operatori che continueranno ad aggirare i divieti.

“La questione centrale – spiega Codacons – sarà l’onere della prova: dovranno essere le aziende a dimostrare l’esistenza di una richiesta o di un consenso chiaro, specifico e preventivo da parte del consumatore. Non può più essere il cittadino, spesso dopo mesi di bollette contestate e rimbalzi tra call center, a dover dimostrare di non aver mai voluto quel contratto”.

Il Codacons invita quindi i cittadini a prestare massima attenzione alle chiamate commerciali, a non fornire al telefono codici cliente, POD, PDR, dati bancari o conferme vocali frettolose e a pretendere sempre documentazione scritta, condizioni economiche complete e tempi chiari per eventuali ripensamenti o contestazioni.

“Il telemarketing selvaggio – afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons – è diventato una vera emergenza quotidiana per i consumatori. Famiglie, anziani e utenti fragili vengono spesso contattati con modalità aggressive, in orari inopportuni, con informazioni confuse o parziali e talvolta indotti a cambiare fornitore senza avere piena consapevolezza delle condizioni economiche applicate. Dal 19 giugno deve aprirsi una fase nuova: nessun contratto luce e gas deve nascere da pressioni telefoniche, ambiguità o consensi raccolti in modo poco trasparente”.

Il consumatore, quindi, non può essere lasciato solo davanti a call center anonimi, numeri irrintracciabili e operatori che spariscono dopo aver acquisito il cliente. “Chi vuole vendere energia deve farlo nella trasparenza, non nell’assalto telefonico. Il mercato libero non può trasformarsi in una giungla dove vince chi urla di più al telefono o chi confonde maggiormente il consumatore. Il Codacons vigilerà sull’applicazione delle nuove regole e segnalerà alle Autorità ogni pratica scorretta a danno degli utenti” conclude l’associazione.