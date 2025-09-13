“I dati sul numero di telefonate commerciali bloccate nell’ultimo periodo diffusi dall’Agcom dimostrano come il problema del telemarketing non sia affatto superato e come il blocco introdotto lo scorso 19 agosto non basti a difendere gli italiani dalle chiamate indesiderate“. Lo afferma il Codacons, commentando la nota dell’Autorità.

In base ai numeri dell’Agcom, solo una minima parte delle telefonate con finti numeri italiani, il 5,74% del totale, è stato effettivamente bloccato grazie alle misure scattate lo scorso 19 agosto. Questo perché la novità riguarda solo i finti numeri fissi italiani, che rappresentano una minima parte del problema. La maggior parte delle telefonate commerciali proviene infatti da numeri di telefonia mobile, settore per il quale il blocco scatterà solo il prossimo 19 novembre.

“I numeri dell’Agcom attestano quindi che, nonostante gli sforzi profusi, la piaga del telemarketing illegale prosegue, con gli operatori fuorilegge che hanno spostato le chiamate da finti numeri fissi italiani a finti numeri mobili, allo scopo di continuare a colpire gli utenti” spiega il Codacons.

Il blocco delle chiamate telefoniche provenienti dall’estero con CLI di rete fissa, sulla base dei report parziali finora trasmessi dagli operatori coinvolti, ha comportato il filtraggio di circa 43 milioni di chiamate: 1,3 milioni di chiamate di spoofing al giorno.

L’Autorità ha introdotto una serie di misure per contrastare lo spoofing che consiste nella manipolazione dell’informazione che trasporta l’identità del chiamante, il CLI, al fine di impedirne l’identificazione e la richiamabilità (l’utente visualizza un numero che non corrisponde a chi ha effettivamente originato la chiamata). Si tratta di una pratica vietata dalla normativa e regolamentazione italiana. Il fenomeno è attualmente in buona parte riconducibile alle chiamate provenienti dall’estero. Per tale motivo le azioni di contrasto si sono concentrate sulle chiamate provenienti dall’estero, introducendo dei “filtri” in grado di bloccare le telefonate con CLI palesemente alterato prima della loro immissione nelle reti nazionali.