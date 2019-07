L’Assessorato allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo della Regione Campania e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee/Museo Madre presentano il progetto espositivo “Parco dell’Arte contemporanea nel Vallo di Diano. Opere, idee, progetti, persone dalla collezione del Madre” realizzato in occasione della Summer Universiade Napoli 2019, Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e della Congiura dei Baroni.

Luogo d’incontro tra culture ed ecosistemi differenti, spesso definito “paesaggio culturale”, il Cilento interno e il Vallo di Diano furono teatro della cosiddetta Congiura dei Baroni (1485 e 86). Un episodio fondativo dell’identità nazionale e sovranazionale dell’Europa moderna a partire dal quale questa mostra, insieme al progetto “La Congiura dei Baroni”, ripercorre un tracciato storico che congiunge, in un nuovo itinerario culturale e turistico, le città e le comunità di Napoli, del Vallo di Diano e di Matera e Miglionico. In particolare, la mostra a cura di Andrea Viliani e Silvia Salvati (dal 10 luglio al 15 febbraio 2020), mira a promuovere nuovi itinerari d’arte contemporanea sul territorio campano, articolandosi in alcuni siti storici e naturalistici del Vallo di Diano: il Castello dei Principi di San Severino (Castello Macchiaroli), il Chiostro del Convento della Santissima Pietà a Teggiano e le Grotte di Pertosa-Auletta.

Inoltre, nello spazio pubblico individuato tra via Sant’Agostino e via Corpo di Cristo di Teggiano sarà realizzato il progetto in-progress e permanente “Il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto nel Parco dell’arte contemporanea nel Vallo di Diano”, prodotto dalla Fondazione Donnaregina/Museo Madre, con il coordinamento di TANA Terranova Arte Natura, Arpaise (Marco Papa e Tiziana De Tora, Ambasciatori Rebirth Terzo Paradiso), Associazione culturale ArtStudio’93, Napoli, e in collaborazione con BACAS-Borghi Antichi Cultura Arti e Scienze,Vallo di Diano-New York.

Domani alle 12.00, nel Castello Macchiaroli di Teggiano, verrà presentato il progetto espositivo alla presenza di Corrado Matera, assessore allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo della Regione Campania, Michele Di Candia, sindaco di Teggiano, S.E. Mons. Antonio De Luca,Vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro, Laura Valente, presidente Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, Andrea Viliani, Direttore Madre – Museo d’arte contemporanea Donnaregina e co-curatore della mostra, e Silvia Salvati, co-curatore della mostra.

